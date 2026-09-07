İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yardım aracını vurdu, 1 sağlık görevlisi öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Kefr Rumman'da seyir halindeki bir ilk yardım aracına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Rumman beldesinde bir ilk yardım aracına düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Kefr Rumman beldesinde seyir halindeki bir ilk yardım aracını doğrudan hedef aldı.
Düzenlenen saldırıda 1 ilk yardım görevlisi yaşamını yitirirken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden ilk yardım görevlisinin Ali Şahrur isimli bir genç olduğu belirtildi.
Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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