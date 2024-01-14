 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinden Sızma Girişiminde Bulunan 4 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinden Sızma Girişiminde Bulunan 4 Kişiyi Öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden sızma girişiminde bulunan 4 silahlı kişinin öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını açıkladı. Kefr Şuba bölgesinde devriye gezen İsrail güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 4 silahlı kişi öldürüldü. Çatışmalarda 5 İsrail askeri de yaralandı. İsrail ordusu bölgeyi havan mermisi ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda bugüne kadar 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail Ordusu, Lübnan\'ın Güneyinden Sızma Girişiminde Bulunan 4 Kişiyi Öldürdü
14.01.2024 - 15:58,
Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden sızma girişiminde bulunan 4 silahlı kişinin öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusuna ait X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kefr Şuba bölgesinde devriye gezen İsrail güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 4 silahlı kişi ile çatışma çıktığı ve bu kişilerin öldürüldüğü" belirtilerek, çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun bölgeyi havan mermisi ve topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çatışan Hizbullah'tan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada, Lübnan'a ait olan Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve Gacar köyünün bir kısmını da işgal etmişti.

İsrail söz konusu toprakları Suriye rejiminden aldığını iddia ederken, Lübnan ise bu bölgelerin kendisine ait olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinden Sızma Girişiminde Bulunan 4 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinden Sızma Girişiminde Bulunan 4 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement