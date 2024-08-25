İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği onlarca saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri Suriye uyruklu 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, sabah saatlerinde Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Ayn Tanta kasabasında düştü.
Haberde, başka detaya yer verilmedi.
İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.
Hizbullah ise üst düzey komutanı Fuad Şükür'e 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen suikasta karşılık "misilleme saldırısı" başlattığını açıklamıştı.
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