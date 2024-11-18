İsrail Ordusu Nablus'ta Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybederken, Kuzey Ağvar bölgesi ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Nur Ahmed Mustafa Arafat'ın Nablus'taki Mesakin eş-Şabiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden, karnından ve omzundan yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Kuzey Ağvar kentindeki Vadi el-Malih bölgesinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin kentinin batısındaki Bartaa beldesinde de İsrail ordusu, bir baba ve oğlunu gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin baskın düzenlediği Bartaa beldesinde Edib Muhammed Kabha'nın evine girdiği, ailesini darbettiği ve eşyaları tahrip ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 784 Filistinli hayatını kaybetti.