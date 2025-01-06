İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nakura beldesinden çekilerek Lübnan ordusunun konuşlanmasını sağladı.

06.01.2025 20:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bir beldeden daha çekildi.

LÜBNAN ORDUSU KONUŞLANMAYA BAŞLADI

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birlikleri koordinasyonunda ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesinde konuşlanmaya başladığı belirtildi. İsrail ordusunun çekildiği Nakura beldesinde, Lübnan ordusunun konuşlanmasının gelecek aşamada tamamlanacağı kaydedildi. Lübnan ordusunun Nakura'da patlamamış savaş mühimmatı temizleme çalışmaları yürüteceği aktarılırken, halka "bölgeye yaklaşmamaları" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL ORDUSUNUN ÇEKİLDİĞİ BELDE SAYISI 3'E ÇIKTI

Böylece İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyinde çekildiği belde sayısı 3'e çıktı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği El-Hıyam ve Şema beldelerinden de çekilmişti. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Hıyam'da, saldırılara hedef olan bölgelerde 31 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

LÜBNAN-İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor. Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. İsrail ordusu ise ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan\'da işgal ettiği Nakura\'dan çekildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi:
    keyfî bilir, aksi takdirde iki hafta sonra ateşkes bittiğinde Hizbullahi yiğitlerin tokatını daha şiddetli yer. 2 0 Yanıtla
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