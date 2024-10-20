İsrail Ordusu'ndan Acı Kayıp

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162. Tümen'den Albay Ehsan Daksa'nın (41) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Daksa'nın öldüğü çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerleri sayısı 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.