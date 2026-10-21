İsrail ordusu, Netanyahu'nun mezuniyet konuşmasını seçim kaygısıyla yayınlamayacak

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün askeri mezuniyet töreninde yapacağı konuşmayı seçim propagandası olarak kullanabileceği endişesiyle canlı yayınlatmama kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun ülkenin güneyindeki Bahad 1 Subay Okulu'ndaki mezuniyet törenini canlı yayınlamama kararını Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın hukuki tavsiyesi üzerine aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Başsavcı Yardımcısı'nın talimatı doğrultusunda ve seçim tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle İsrail Ordu Sözcülüğü Kara Kuvvetleri subaylık kursu mezuniyet törenindeki konuşmaları canlı yayınlamayacaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail basını ise ordunun söz konusu kararla kamuoyu yoklamalarında seçim yarışında geriye düşen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mezuniyet törenindeki konuşmasını seçim malzemesi olarak kullanmasının önüne geçmeyi amaçladığını aktardı.

İsrail ordusu, dün askeri mezuniyet törenine ilişkin Başsavcı Gali Baharav-Mira'nın hukuki görüşüne başvurmuştu. Başsavcı Baharav-Miara ise ordudan siyasetçilerin konuşmalarının canlı yayınlanmamasının doğru olacağı yönünde hukuki görüş bildirmişti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, kamuoyu yoklamalarına göre, muhalif lider Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi arasında seçim yarışı başa baş devam ediyor.