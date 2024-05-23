İsrail Ordusu, Netanyahu'ya Hamas Saldırısı Öncesi Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu, Netanyahu'ya Hamas Saldırısı Öncesi Uyarıda Bulundu

İsrail Ordusu, Netanyahu\'ya Hamas Saldırısı Öncesi Uyarıda Bulundu

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki saldırısı öncesi ülkede yaşanan 'toplumsal huzursuzluk' konusunda 4 kez uyarıda bulunduğunu açıkladı. Uyarı mektuplarında İsrail devleti ve ordudaki birliğe verilen zararlara da dikkat çekildi. Netanyahu ise uyarı almadığını ancak bölgede sükunet aradığını belirtti.

23.05.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki saldırısı öncesi ülkede yaşanan "toplumsal huzursuzluk" konusunda 4 kez uyarıda bulunduğu belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin "Hatzlacha" adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Netanyahu'ya "İsrail'in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü" konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.

Söz konusu uyarı mektuplarında "İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara" da dikkat çekildiği belirtildi.

Netanyahu da X sosyal medya hesabından uyarı mektuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de bir saldırı yapacağı yönünde uyarı almadığını ancak "bölgede sükunet aradığı" değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin siyasi krize dönüşen tartışmalı yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, İsrail, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Netanyahu'ya Hamas Saldırısı Öncesi Uyarıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Netanyahu'ya Hamas Saldırısı Öncesi Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement