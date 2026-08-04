İsrail Ordusu Okulu Kısmen Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Okulu Kısmen Yıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, El Halil'deki okulun kısmen yıkımını gerçekleştirdi; 50 öğrenci etkileniyor.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir okulu kısmen yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, iş makineleri ve buldozerlerle Mesafir Yatta'daki Şaab el-Batm bölgesine baskın düzenledi.

Aktivist Nasr en-Nevaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısmen yıkılan okulun çevre köylerdeki Filistin topluluklarından yaklaşık 50 öğrenciye hizmet verdiğini aktardı.

Nevaci, "İşgal güçleri, yıkımlarla Mesafir Yatta'yı ve bölgenin doğusundaki köyleri hedef almaya devam ediyor. Bu durum tüm kırmızı çizgilerin aşılması ve uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına geliyor." dedi.

Bölgede yaklaşık 5 okulun yıkım tehdidi altında olduğunu belirten Nevaci, Şaab el-Batm Okulu'nun bugün kısmen yıkıldığını ifade etti.

Nevaci, okulların hedef alınmasının yalnızca binalara yönelik olmadığını, aynı zamanda "bu bölgelerdeki Filistin varlığını ve resmi Filistin kurumlarını, okulları, sağlık kliniklerini, yerel meclisleri ve diğer resmi kurumları hedef aldığını" söyledi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Okulu Kısmen Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:08
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor
Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:00
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:14:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Okulu Kısmen Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.