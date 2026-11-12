İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Atara'ya baskın yapıp Filistinlilere ateş açtı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Atara'ya baskın yapıp Filistinlilere ateş açtı

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İsrail ordusunun korumasındaki İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Atara beldesinde Filistinlilere saldırdı; yaralananlar oldu. Belde sakinlerinin karşı çıkmasıyla arbede çıktı, ordu beldeye baskın düzenleyip ateş açtı; Ramallah giriş çıkışlarının kapatılması trafiği aksattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Atara beldesine saldırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda İsraillinin Atara'da Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırması sonucu yaralananlar oldu.

Belde sakini Filistinlilerin baskına karşı çıkması üzerine, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile aralarında arbede çıktı.

İsrail ordusu da beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilere ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah yakınlarındaki bir ana caddeye saldırması nedeniyle de İsrail ordusu kent giriş çıkışlarını kapattı ve bu durum trafikte aksamalara yol açtı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşanan can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra; Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Kaynak: AA
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