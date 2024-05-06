İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı

İsrail ordusu, Refah\'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı. Bu adım, bölgedeki gerilimi artırabilir ve Filistinliler arasında endişe yaratmaktadır.

06.05.2024 07:59
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İsrail Devlet Televizyonu KAN: İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı - Son Dakika

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