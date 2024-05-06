İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı. Bu adım, bölgedeki gerilimi artırabilir ve Filistinliler arasında endişe yaratmaktadır.
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6.05.2024 09:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bazı mahalleleri boşaltmaya başladı - Son Dakika
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