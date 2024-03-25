İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nden alıkonulan Filistinlilerin öldürüldüğü veya alıkonulduğunu söyledi

Güncel

İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nden zorla tahliye edilen ve güneye göçe zorlanan Filistinli yaralılar, hastanede geride kalan insanların İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü veya alıkonulduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarına devam eden İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmayı sürdürüyor.

Filistinli Muhammed Murşid ve İmad Murşid, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne baskından sonra Gazze Şeridi'nin güneyine zorla sürülen yaralılar arasında yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ndeki insanların İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü veya alıkonulduğunu anlattı.

Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi'nden zorla çıkarıldıktan sonra Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne varıncaya kadar yürüdüklerini dile getiren Filistinliler, tedavi için bu hastaneye sığındıklarını belirtti.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni bombaladığını ve bazı bölümlerini ateşe vererek yaktığını aktaran Filistinliler, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi muhitindeki caddelerin ise bir haftadır devam eden saldırılarda ölenlerin cesetleriyle dolu olduğunu kaydetti.

"Bizleri bağlayarak Şifa Hastanesi yanında ateşe verilmiş bir eve koydular"

Muhammed Murşid, "Şifa Hastanesi'nin üst katındaydık ancak bir roketle hedef alınmamız üzerinden oradan ayrıldık. Orada ben, kardeşim, kuzenim ve diğer bir vatandaş yaralandı." dedi.

Hastanenin zemin katına inerek İsrail askerlerine teslim olmak istediklerini anlatan Murşid, "Orduya teslim olmak ve yardım istemek için inmiştik. Askerler ise kamerayla bizi çektiler ve kıyafetlerimizi çıkarmamızı istediler. Yaralılar da dahil bizleri bağlayarak Şifa Hastanesi yanında ateşe verilmiş bir eve koydular." diye konuştu.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde bulunan insanları alıkoyduğunun altını çizen Murşid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alıkonulma sürecinde kadın ve çocukları ayrı bir odaya koydular, biz erkekleri de ayrı bir odaya koydular. Bu süreçte gözlerimi bir kumaş parçasıyla bağladılar ve infaz askeri burada değil diyorlardı. Çünkü her asker, infazları yapmıyordu."

İsrail ordusunun kendilerini 3 gün boyunca sorguya çekmeden alıkoyduğunu anlatan Murşid, 3 gün sonra ise askerlerin kimliklerini alarak fotoğraflarını çektiği ve Gazze'nin güneyine gitmelerini istediğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine doğru geldikleri yol boyunca İsrail askerlerinin öldürdüğü insanların cansız bedenlerine rastladıklarını dile getiren Murşid, İsrail ordusunun Filistinlileri infaz ettiği gibi evlerini bombaladığı veya ateşe verdiğini belirtti.

Murşid, Şifa Hastanesi'nde kuşatmaya alındıktan sonra bir süre kendilerine yetmesi için tatlı içme suyunu tuzlu suyla karıştırarak kullandıkları ve bir parça ekmekle günü geçirdiklerini vurguladı.

"Şifa Hastanesi yıkıma maruz kaldı ve bazı bölümleri ateşe verilerek yakıldı"

Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine göçe zorlanan 45 yaşındaki İmad Murşid de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği roket saldırısında yaralandığını belirtti.

Söz konusu saldırının ardından İsrail ordusuna teslim olduklarını aktaran Murşid, "Askerler de bizleri kamerayla çektiler ve giysilerimizi çıkardıktan sonra askeri kışlaya dönüştürülen Şifa Hastanesi'nin yakınındaki bölgede yanmış bir eve koydular." ifadelerini kullandı.

Alıkonuldukları süre boyunca günde bir şişe su alabildiklerini anlatan Murşid, "Şifa Hastanesi yıkıma maruz kaldı ve bazı bölümleri ateşe verilerek yakıldı. İçindekiler ise ya öldürüldüler ya da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüler." dedi.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.