İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'nde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü

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GAZZE, 29 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Tıp Kompleksi'nde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü ve yaklaşık 1.000 kişiyi tutukladı.

Hamas yönetimindeki medya ofisi Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun, tıp kompleksi içindeki ve civarındaki kişilere karşı "suç" işlemeye devam ettiğini ve mevcut bilgilere göre "ordunun, yerinden edilmiş 200'den fazla vatandaşı infaz ederek yaklaşık 1.000 kişiyi tutukladığını" bildirdi.

Hayatta kalanların ifadelerine dayandırılan açıklamada, tanklar birçok binayı bombalarken İsrail askerlerinin de bombardımana devam ettiği ve hastane çevresindeki bölgede insanların evlerini başlarına yıktığı belirtildi.

Ofis, İsrail ve ABD yönetimlerinden, "hastaneye ve hastane içindeki sağlık personeline, yaralılara, hastalara ve yerinden edilmiş sivillere karşı gerçekleştirilen bu saldırıda aktif ortaklar" olarak bahsetti.

İsrail Halk Radyosu ise ordu güçlerinin ve Şin-Bet güvenlik servisinin Şifa Hastanesi bölgesinde savaşmaya devam ettiğini ve muharebe ekiplerinin yaklaşık 200 militanı öldürdüğünü duyurdu.

Radyo, Çarşamba günü hastanenin acil departmanında ortaya çıkan militanların bölgede operasyon yürüten İsrail güçlerine ateş açtığını iddia etti.

Bir zamanlar Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan hastane, şu an bölgede halen faaliyet gösteren birkaç hastaneden biri. Hastane ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında başlayan saldırılarda yerinden edilen Filistinliler için bir barınma merkezi işlevi de görüyor.