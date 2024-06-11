İsrail ordusu son 24 saatte 10 askerinin yaralandığını açıkladı

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İsrail ordusu, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'nde olmak üzere 10 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınladığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, yaralanan İsrail askeri sayısının 3 bin 776'dan, 3 bin 786'ya çıktı.

Son 24 saatte yaralanan 10 İsrail askerinin 9'unun Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan asker sayısı 1917'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki saldırılarını bitirdiğini öne sürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde 6 gündür sürdürdüğü saldırılarını sonlandırdığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 98. Tümen birliklerinin, Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki saldırılarına son verdiği öne sürüldü.

İsrail ordusuna ait birliklerin, saldırılarıyla "100 silahlı Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda silah bulduğu" savunuldu.

98. Tümen Komutanı Yarbay Dan Goldfuss'un, 4 İsrailli esirin kurtarıldığı Nusayrat'taki kanlı saldırılara işaret ederek, "Gazze'de kaçırılan 120 kişi daha var onları geri döndürene kadar durmayacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Hamas ise İsrail ordusunun, 4 İsrailli esiri "kurtardığı operasonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.