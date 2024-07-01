İsrail Ordusu Son 24 Saatte 24 Askerin Yaralandığını Bildirdi

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İsrail ordusu, son 24 saatte 13'ü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 24 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 13'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 24 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının 2 bin 18'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 977'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda da askerlerinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.