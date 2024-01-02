İsrail ordusu son 24 saatte 31 asker ve subayın yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 18'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 31 asker ile subayının yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun paylaştığı verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve askerlerin sayısı 2 bin 265'e çıktı.

Son 24 saatte yaralanan 31 İsrail askerinden 18'inin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'yi karadan işgal sürecine giriştiği 27 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 983'e yükseldi.

Dün, yaralanan İsrail askeri ve subayı sayısı, 965'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 234 olarak açıklanmıştı.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 İsrail askeri ve subayı öldürüldü.

İsrail ordusu, öldürülen askerlerinden "isimlerinin yayınlanmasına izin verilenleri" duyurması dikkati çekiyor.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.