İsrail Ordusu Suriye'de Yeni Askeri Noktalar Kuruyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Suriye'de Yeni Askeri Noktalar Kuruyor

28.06.2026 14:45
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İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinde yeni askeri noktalar oluşturarak konuşlanmaya başladı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.

İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.

Kaynaklar, söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974'te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Suriye'de Yeni Askeri Noktalar Kuruyor - Son Dakika

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