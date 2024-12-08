İsrail Ordusu Suriye Gelişmelerini İzliyor

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun 27 Kasım'da Suriye'de başlayan olayları yakından takip ettiğini belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Halevi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki gelişmeler üzerine değerlendirme toplantısı yaptı.

Halevi, toplantıda, "Olanları yakından takip ediyoruz. Asıl önemli olan, İran'ın (Suriye'den) çıkışını görmek. İkinci olarak, bölgeyi ele geçiren yerel unsurların ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl caydırıldıklarını görmek ve (kafalarının) karışıp bizim istikametimize dönmediklerinden emin olmak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca işgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu 210. Başhan Bölge Tümeni'ndeki üst düzey subaylarla yaptığı değerlendirme toplantısında "saldırı ve savunma planlarını" onaylayan Halevi, "saldırı ve savunmada yüksek hazırlık, sınırda kuvvetlerin yoğunlaşması ve (Suriye'deki) gelişmelerin sürekli izlenmesi"nin üzerinde durdu.

İsrail'in "Suriye'deki olaylara müdahil olmadığını" vurgulayan Halevi, sadece "bölgedeki tehditleri engellemek amacıyla çalıştıklarını ve çeşitli olasılıklar için planlar hazırladıklarını" öne sürdü.

İsrail ordusu, dün Suriye'deki gelişmeler nedeniyle, işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.???????