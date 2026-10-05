İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde ateş açtığı motosikletli iki kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgedeki bir askeri noktaya yaklaşan motosikletli iki kişiye ateş açtığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, motosikletli şahısların Suriye'nin işgal altındaki bölgesindeki bir askeri noktaya şüpheli bir şekilde yaklaştığı iddia edildi.

İsrail askerlerinin motosikletli şahıslara ateş açtığı ve daha sonra alıkoyduğu belirtildi. Şahısların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, dün Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgedeki bir askeri noktaya "girmeye çalıştığı" iddiasıyla Filistin uyruklu bir genci öldürmüştü.