İsrail ordusu Suriye sınırı ve Golan Tepeleri'nde kapsamlı tatbikatını tamamladı
İsrail ordusu, Suriye sınırı ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerinde geniş katılımlı bir tatbikat düzenlediğini duyurdu. 210. Tümen'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta yaralı tahliyesi, çok sayıda yaralıya müdahale ve komuta kontrol gibi onlarca senaryo çalışıldı.
İsrail ordusu, Suriye sınırı ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerinde tatbikat düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 210. Tümen'in komşu bölgelerdeki birlikler ile İç Cephe Komutanlığı güçlerinin yanı sıra yerel yönetimler ve acil durum ile kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikatı tamamladığı belirtildi.
Tatbikatta yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol ile farklı birlikler arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi "onlarca senaryonun" çalışıldığı aktarıldı.
İsrail ordusu salı günü yaptığı açıklamada, Suriye sınırı ile Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerinde düzenlenecek tatbikatın 2026 yılı eğitim programı kapsamında önceden planlandığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu Suriye sınırı ve Golan Tepeleri'nde kapsamlı tatbikatını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?