İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da meydana gelen iki ayrı olayda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir çocuk ve bir yetişkin Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, bir bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi öldürdüğünü belirtirken, tıbbi kaynaklar ise diğer olayda İsrail ordusunun bir kişiyi vurarak öldürdüğünü söyledi.

31.07.2024 10:42
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RAMALLAH, 31 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'da Salı günü meydana gelen iki ayrı olayda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, 14 yaşındaki bir çocuk, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Aynun kavşağında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail ordusu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beyt Aynun kavşağında görev yapan İsrail kuvvetlerine" karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail tarafından ise herhangi birinin yaralanmadığını belirtti.

Xinhua'ya konuşan tıbbi kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de 45 yaşındaki bir kişinin kentin doğusundaki Khallet al-Amoud bölgesine düzenlenen baskın sırasında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Çocuk, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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