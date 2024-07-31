İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti

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RAMALLAH, 31 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'da Salı günü meydana gelen iki ayrı olayda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, 14 yaşındaki bir çocuk, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Aynun kavşağında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail ordusu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beyt Aynun kavşağında görev yapan İsrail kuvvetlerine" karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail tarafından ise herhangi birinin yaralanmadığını belirtti.

Xinhua'ya konuşan tıbbi kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de 45 yaşındaki bir kişinin kentin doğusundaki Khallet al-Amoud bölgesine düzenlenen baskın sırasında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.