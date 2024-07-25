İsrail Ordusu Tarafından Alıkonulan Filistinliler İşkence Gördü - Son Dakika
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İsrail Ordusu Tarafından Alıkonulan Filistinliler İşkence Gördü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu ve bugün serbest bıraktığı 6 Filistinli; elektrik şoku, köpeklerin üzerlerine salınması ve darp gibi insanlık dışı işkenceler gördüklerini anlattı. Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık, susuzluk, ağır işkenceler ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını belirtti. Hamas ise insani değerlerini yitirmiş insansı canavarların masum sivillere karşı işkence uyguladığını ve binlerce Filistinli esirin kurtarılması gerektiğini vurguladı.

25.07.2024 23:45
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu ve bugün serbest bıraktığı 6 Filistinli; elektrik şoku, köpeklerin üzerlerine salınması ve darp gibi insanlık dışı işkenceler gördüklerini anlattı.

İsrail ordusu bugün 2'si kadın 6 Filistinliyi Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden Muhammed Yahya el-Levh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aç ve susuz bırakıldığını ve ağır işkencelere uğradığını belirtti.

Levh, "Esir olduğumuz süre boyunca çok ağır işkencelere ve şiddetli dayağa maruz kaldık. Hayatımda yaşadığım en zor 30 gündü. Alıkonduğumuz an itibarıyla ellerimiz ve ayaklarımız kelepçelendi ve gözlerimiz bağlandı. Elektrik şoku da dahil olmak üzere gün boyu sorgu ve işkence başladı." diyerek gördükleri işkenceleri anlattı.

İşkence biran bile durmadı

Muhammed Adil Abu Şaar ise gördükleri işkencelerin acımasız ve insanlık dışı olduğunu ve bir an bile durmadığını söyledi.

Şaar, "İsrail askerleri, silahla ve copla esirlerin sırtına, omurgasına ve karnına vuruyor, elektrikli çubukları ağzına ve hassas bölgelerini sokuyor ayrıca esirlerin yüzüne vurarak dişlerinin kırılmasına neden oluyordu." dedi.

Esirlerin uzuvları ampüte edildi

Bir diğer Filistinli Muhammed ez-Zeanin de İsrail askerlerinin, onları serbest bıraktıktan sonra koşmalarına engel olmak için üzerlerine ateş açtığını kaydetti.

Zeanin, "İsrail askerleri, vahşi köpekleri üzerimize saldı. 150'yi aşkın esirin uzuvlarının ampüte edildiğini gördüm. İnsan aklının hayal bile edemeyeceği ve tahammül edilemeyecek kadar trajik durumlar yaşadık." diye konuştu.

Serbest bırakılan kadınlardan Fethiye Ebu Musa ise hasta olan kız kardeşine refakat ederken İsrail'de alıkonulduğunu ve 60 gün hapis cezası aldığını aktardı.

Ebu Musa, temiz banyoların, yeterli yiyeceğin, kıyafetlerin ve kişisel temizlik malzemelerinin bulunmadığı İsrail hapishanelerinde 45 gün boyunca aşağılandıklarını dile getirdi.

Hamas'tan tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, insani değerlerini yitirmiş insansı canavarların masum sivillere karşı en kötü işkence türlerini uyguladığı kaydedildi.

Serbest bırakılanların gördükleri işkence, ihmal, açlık, aşağılanma ve uykusuzluk nedeniyle sağlıklarının bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde yaşananların bir an evvel durması ve binlerce Filistinli esirin kurtarılması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail askerleri, Filistinlileri bugün, Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Serbest bırakılan kişilerin "aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tekrarlanan işkence, yetersiz beslenme ve uykusuzluktan kaynaklanan ağrılar nedeniyle zorlukla yürüyebildikleri ve vücutlarında işkence izleri görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Tarafından Alıkonulan Filistinliler İşkence Gördü - Son Dakika

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