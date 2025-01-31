İsrail Ordusu Tulkerim'de 150 Filistinliyi Göçe Zorladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Tulkerim'de 150 Filistinliyi Göçe Zorladı

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki 150 Filistinliyi tahliye emriyle göçe zorladı.

31.01.2025 15:16
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İsrail ordusu, 5 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda 150 Filistinliyi göçe zorladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah mülteci kampındaki 150 Filistinliyi göçe zorlamak için "tahliye emri" çıkardığı duyuruldu.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin İsrail ordusunun evlerini terk etmeye zorladığı Filistinlilere yardım ettiği aktarıldı.

Ayrıca saldırıların başladığı günden bu yana çok sayıda hastanın kamptan ambulanslarla nakledildiği kaydedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim'e taşımıştı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere sık sık baskınlar yaptığını, altyapıyı tahrip ettiğini, Filistinli yüzlerce aileyi de zorla yerinden ettiğini aktarıyor.

İsrail'in Tulkerim'e saldırılarında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Tulkerim'de bazı Filistinlilerin evlerini kuşatmaya alarak 2 eve gerçek mermi ve ses bombalarıyla ateş açtığı ve 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Tulkerim'de 150 Filistinliyi Göçe Zorladı - Son Dakika

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