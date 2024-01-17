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İsrail ordusu Tulkerim'deki baskınları genişletti - Son Dakika
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İsrail ordusu Tulkerim'deki baskınları genişletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde başlattığı baskın ve saldırıları Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti. İsrail askerlerinin havadan insansız hava araçlarının (İHA) koruması altında gerçekleştirdiği baskında çatışmalar yaşandığı ve patlamaların meydana geldiği aktarıldı. Filistin Kızılayı, hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu Tulkerim\'deki baskınları genişletti
17.01.2024 - 19:41,  Güncelleme: 19:43
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde başlattığı baskın ve saldırılarını Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı büyük bir askeri birlik, Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin havadan insansız hava araçlarının (İHA) koruması altında gerçekleştirdiği baskında, çatışmalar yaşandığı ve patlamaların meydana geldiğini aktarıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Kamptaki Filistinlilerin evleri İsrail askerleri tarafından basılırken, kamp çevresi de kuşatılmıştı. Bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin girişlerinde ise zırhlı araçlar konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombalamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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