İsrail Ordusu'ndan Eygi İtirafı - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan Eygi İtirafı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteride öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü itiraf etti. İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurulan Eygi'nin kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

10.09.2024 16:46
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 6 Eylül'de katıldığı gösteride öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini" itiraf etti.

İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savunmuştu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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