İsrail Ordusu Uzaktan Kumandalı Patlayıcı Kullanıyor

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İsrail ordusu, Filistinli direniş grupları tarafından Gazze Şeridi'nde kurulan tuzak ve patlayıcıları bölgeye girmeden önce patlatmak için uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü personel taşıyıcıları kullanıyor.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, dün Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in çeşitli bölgelerinden duyulan şiddetli patlama sesleri Gazze'den geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tonlarca patlayıcıyla dolu, uzaktan kumandalı eski zırhlı personel taşıyıcıları Filistinli gruplarca kurulan tuzakları patlatmak için kullandı.

Ordunun, Gazze'de patlayıcı döşenmiş bölgeleri yok etmek için uzaktan kontrol edilen, patlayıcılarla dolu M113 zırhlı personel taşıyıcıları kullandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun daha önce güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı da bu yönteme başvurduğu kaydedildi.