İsrail Ordusu Vadi Seluki'yi İşgal Etti

Meral Yıldırım:

birkaç hafta öncesinden ateşkes haberleri yayılmıştı biz de umduk bir şey değişecek diye ama yine aynı şeyler devam ediyormuş demek ki bu ateşkesler çok ciddiye alınmıyor ya da taraflar anlaşma konusunda ciddi değil işte devam ediyor savaş fakat halk bunalıyorsa bari taraflar birşeyler yapsınlar