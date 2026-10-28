İsrail ordusu ve İsrailliler Batı Şeria'da zeytin hasadına 12 saatte 7 saldırı yaptı - Son Dakika
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İsrail ordusu ve İsrailliler Batı Şeria'da zeytin hasadına 12 saatte 7 saldırı yaptı

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FKÖ'ye bağlı konseye göre İsrail ordusu ve gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere 12 saatte 7 saldırı düzenledi. Açıklamada, 50'den fazla zeytin ve badem ağacının söküldüğü, Nablus'ta 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere, arazilerine ve dayanışma aktivistlerine 12 saat içinde 7 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'de gözlerin seçim sonuçlarına çevrildiği saatlerde dahi Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere, arazilerine ve dayanışma aktivistlerine 12 saat içinde 7 saldırı gerçekleştiren İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 50'den fazla zeytin ve badem ağacını söktüğü, çok sayıda tesis ile bahçe duvarını yıktığı ifade edildi.

Beytüllahim'deki saldırılarda bazı su kuyularının kullanılamaz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Nablus'ta zeytin hasadı yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Zeytin hasadı mevsiminde İsrail'in Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını artırdığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistinli çiftçileri korumak ve İsrail'i bu eylemlerinden sorumlu tutmak için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuBatı ŞeriaPolitikaZeytinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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