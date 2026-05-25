İsrail Ordusundaki İntihar Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundaki İntihar Vakaları Artıyor

25.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunda bir askerin intihar etmesiyle birlikte intihar vakalarında artış kaydedildi.

İntihar vakalarının son yıllarda ciddi oranda arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail askerinin intiharına ilişkin askeri savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hem muvazzaf hem de terhis olan yedek İsrail askerleri arasında intihar vakalarının giderek arttığına işaret eden haberde, ölen askerin ülkenin güneyindeki bir askeri üste görevli olduğu ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırım saldırılarında görev alan bir İsrail askerinin de ABD'nin Miami kentinde intihar ettiği basına yansımıştı.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre, yalnızca 2025'te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundaki İntihar Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

20:52
’’Görüşmedim’’ diyerek açıkladı Aziz Yıldırım’dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 21:03:38. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundaki İntihar Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.