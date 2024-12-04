İsrail Ordusundan Askerlerine Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Askerlerine Seyahat Uyarısı

İsrail ordusu, Gazze'de savaş suçları nedeniyle 30 askerine uluslararası seyahat uyarısı yaptı.

04.12.2024 17:16
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İsrail ordusunun, Gazze'de savaş suçları işledikleri gerekçesiyle farklı ülkelerde haklarında suç duyurusunda bulunulan 30 askerine seyahat uyarısı yaptığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'de yürüttüğü saldırılara katılan askerlerine karşı farklı ülkelerde başlatılan yaklaşık 30 soruşturma tespit etti.

Haberde, İsrail ordusu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve Hollanda'da bulunan 8 askerine tutuklanacakları ya da sorgulanacakları endişesinden ötürü derhal geri dönmeleri talimatı verirken, toplamda 30 askerine yurt dışına seyahat uyarısı yaptığı kaydedildi.

Ayrıca haberde, Gazze'de bulunmuş muharip askerler ve komutanlar başta olmak üzere, ülkeden ayrılmak için başvuru formu sunan her asker için bir "risk değerlendirmesi" yapmaya başladığı bildirildi.

Söz konusu uygulamanın Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkartması sonrası yürürlüğe konulduğu aktıralan haberde, ordunun üst düzey komutanların ve askerlerin yurt dışında tutuklanabileceği veya cezai işleme maruz kalabileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan haberde, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkedeki Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının İsrail askerlerinin Gazze saldırılarından paylaştıkları sosyal medya içeriklerini haklarında suç duyurusunda bulunmak için yakından takip ettikleri öne sürüldü.

Bu nedenle yurt dışına çıkan askerlere, Filistin destekçisi grupların yapacağı olası suç duyurularının muhatabı olmamaları için paylaşım yapmaktan kaçınmaları talimatı verildiği aktarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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