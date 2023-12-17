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İsrail ordusundan çatışma açıklaması: 2 asker öldü, 5 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusundan çatışma açıklaması: 2 asker öldü, 5 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri rütbeli, iki askerinin daha öldüğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu. Toplamda ise 121 İsrail askeri öldü, 453 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan çatışma açıklaması: 2 asker öldü, 5 asker yaralandı
17.12.2023 - 10:35,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri rütbeli, iki askerinin daha öldüğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda savunmada görevli iki asker öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Orduda görevli Başçavuş Joseph Avner Doran'ın (26) dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 6623. Taburda Uzman Çavuş olan Shalev Zaltsman'ın da (24) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 121'e, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Son Dakika

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