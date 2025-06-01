Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'nin İsrail Ordusu'nun saldırıları nedeniyle tamamen yıkıldığı açıklandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.
İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusundan Diyaliz Merkezine Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)