İsrail Ordusundan Diyaliz Merkezine Saldırı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Diyaliz Merkezine Saldırı

İsrail Ordusundan Diyaliz Merkezine Saldırı
01.06.2025 23:21
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İsrail ordusu, Gazze'deki böbrek hastalarına hizmet veren merkezi yıktı, sonuçlar felaket olabilir.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'nin İsrail Ordusu'nun saldırıları nedeniyle tamamen yıkıldığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

DİYALİZ MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI

Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.

İSRAİL'İN HEDEFİ SAĞLIK MERKEZLERİ

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Diyaliz Merkezine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Rabbım İsrail'i kahru perişan eyle 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    akp düşerse hani gazze düşerdi ALLAH tan korkun tek bir yivsiz tüfek mermisi sıkmadınız aciz iseniz söyleyin yok ise siz gerekeni yapın biz yanınızdayız 0 0 Yanıtla
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