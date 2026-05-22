İsrail Ordusundan Düğün Baskını

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin düğününü basarak damadı gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Cenin kentinin kuzeyinde yer alan Bartaa beldesinde Filistinlilerin düğün salonuna baskın yaptığı belirtildi.
İsrail ordusunun baskın yaptığı düğünde, Filistinli damat Yezin Muhammed Kubha'yı gözaltına aldığı ifade edildi.
İsrail güçlerinin düğün salonuna baskın yaparak damadı gözaltına aldığına ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
