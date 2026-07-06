İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen Filistinli bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda karı-koca hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde bir eve füzeyle saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu karı-koca hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hedef alınan evde çıkan yangın sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısı 173 bin 553'e yükseldi.