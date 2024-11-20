İsrail Ordusundan İç Eleştiri: Hizbullah Güçleniyor

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İsrail basını, Kuzey Askeri Komutanlığı'ndaki bazı yetkililerin, ordunun Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarda zayıf kalışı nedeniyle Hizbullah'ın güç kazandığı ve İsrail askerlerinin saldırıya açık hale geldiği eleştirisi yaptığını yazdı.

İsrail'in Walla haber sitesinin Kuzey Askeri Komutanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, komutanlıktaki bazı yetkililer, Hizbullah'ın toparlanmaya başladığını ve İsrail ordusunun çekildiği Lübnan köylerinden İsrailli askerlere tanksavar füzeleri fırlattığını belirterek askeri operasyonların yeterince etkili olmadığına dair memnuniyetsizliği dile getirdi.

Kaynaklara göre, Kuzey Komutanlığı yetkilileri, ordunun faaliyetlerini sert bir şekilde eleştirerek, "Lübnan'ın güneyindeki 'hatların güçlendirilmesi' (işgal altında tutulmaya devam edilmesi) gerektiğini" savundu.

Lübnan'ın güneyindeki bölgelerin İsrail güçlerince kontrol altında tutulmasını "işgal ya da güvenli bölge olarak adlandırmadıklarını" belirten bir yetkili, ancak belirlenen görevlerin tamamlanması için "düşman altyapısının yok edilmesi, silahlı kişilerin öldürülmesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Söz konusu yetkili orduya, "Bulunduğumuz hatların istikrarını koruyun ve tanksavar füze saldırılarını azaltmaya çalışın." tavsiyesinde bulundu.

Walla haber sitesi, Celil Tümeni ile Kuzey Komutanlığı ve Genelkurmay arasında büyük bir gerilim olduğunu ileri sürdü.

Bu gerilimin nedeni olarak ise, "Genelkurmay'ın anlaşmaya odaklanması nedeniyle askeri ekipmanların Lübnan topraklarının derinliklerine taşınmasının engellenmesi" gösterildi.

Hizbullah, dün, Ekim ayı başında İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara harekatına başlamasından bu yana 110'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 1050'den fazlasının yaralandığını açıklamıştı.

Hizbullah, İsrail'in 12 Kasım'da kara harekatının "ikinci aşamasını" başlattığını ilan etmesinden bu yana, 18'den fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü, 32'sinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına destek veren ABD, bir yandan da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlanması için arabuluculuk yapıyor.

Salı gününden bu yana Beyrut'ta görüşmelerini sürdüren ABD Temsilcisi Amos Hochstein'ın yarın Tel Aviv'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal altında tutan İsrail, 1967 savaşı öncesindeki sınırlar temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.