İsrail Ordusundan Kalendiya'ya Baskın - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Kalendiya'ya Baskın

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İsrail ordusu, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek ezanı engelledi, gözaltılar arttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine geniş çaplı baskın düzenledi, kamptaki camilerde sabah ezanının okunmasını engelledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Askeri araçların yoğun şekilde konuşlandırıldığı Kefr Akab'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Kalendiya'daki camilerde ise sabah ezanının okunmasına izin verilmedi.

İsrail ordusunun bazı bölge sakinlerine gönderdiği mesajlarda, "kampta geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığı" bildirildi.

Ayrıca, 2018'de Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerince öldürülen Leys Şuani'nin babası da gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'e ait bir askeri araç, kamp çevresinde Filistinli bir gence çarptı. Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Kalendiya'ya Baskın - Son Dakika

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