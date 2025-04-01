İsrail Ordusundan Refah'ta Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Refah'ta Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Filistinlileri evlerini boşaltmaları için uyardı.

01.04.2025 16:16
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilerden evlerini boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere bulundukları bölgeleri boşaltmaları uyarısında bulundu.

Adraee, "Refah kentinin doğu ve batı bölgeleri, En-Nasr, Eş-Şevke beldeleri ile Es-Selam, El-Menara ve Kayzan en-Neccar mahallelerinde yaşayan Gazze sakinlerine acil uyarımızı tekrar ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Adraee, söz konusu beldelerde yaşayan Filistinlilerin, acilen Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesindeki sığınma merkezlerine gitmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu 29 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişletmişti.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı yerinden edilmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

Birleşmiş Milletlerin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

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