İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.
Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
Şifa Hastanesine İsrail baskını
İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları devam ediyor.
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İsrail ordusuna ait onlarca tank, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine aniden girdi. İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı. Ordu, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu bölgeye ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail askeri buldozerlerinin de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını yıktığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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