İsrail Ordusunun Soruşturmaları Üstü Kapalı - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Soruşturmaları Üstü Kapalı

17.07.2026 21:00
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İsrail, Gazze'deki ölümler ve işkence iddialarıyla ilgili soruşturmaları çoğunlukla kapatıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde zorla alıkoyduğu Filistinliler ile 1 Lübnanlının askeri gözaltı merkezlerindeki ölümü, işkenceye maruz kalması ve askerlerin yağma vakalarına ilişkin açtığı iç soruşturmaların neredeyse tamamının davaya dönüşmeden kapatıldığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin, İsrailli sivil toplum kuruluşu Hatzlacha'nın ordudan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, İsrail askeri hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ölümü ile işkence iddialarına ilişkin yürütülen askeri soruşturmaların sonuçları ortaya konuldu.

Filistinlilerin ölümüne ilişkin soruşturmaların üstü kapatıldı

Habere göre İsrail ordusu, gözaltı merkezlerinde yaşamını yitiren Filistinlilere ve bir Lübnanlı esire ilişkin 57 cezai soruşturma yürüttü.

Ancak söz konusu ölümlerin güvenlik kameralarının ve potansiyel tanıkların bulunduğu alanlarda gerçekleşmiş olmasına rağmen hiçbiri iddianameye dönüşmedi.

Öte yandan, açılan soruşturmalardan 7'sinin ateşli silahlarla vurularak öldürülen esirlerle ilgili olduğu bilgisini paylaşan İsrail ordusu, vakaların çoğunda "şüphelilerin tespit edilemediğini" öne sürdü.

İstismar davaları düşürüldü

Habere göre, İsrail askeri gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde tutulanlara yönelik darp, şiddet ve "hukuka aykırı güç kullanımı" iddialarına ilişkin 19 ek soruşturma açılırken yalnızca iki vaka hakkında iddianame hazırlandı.

Davaya dönüşen vakalardan birinde Sde Teiman Askeri Hapishanesi'ne Filistinlileri getiren bir kamyon şoförü mahkum edildi.

Askeri polisler hakkında açılan bir başka istismar davası ise mağdur Filistinlinin mahkemede ifade vermeksizin Gazze Şeridi'ne geri gönderilmesi yoluyla düşürüldü.

Yağma soruşturmaları disiplin cezalarıyla geçiştirildi

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde karıştığı yağma olaylarına yönelik soruşturmalar da çoğunlukla ceza davası açılmaksızın kapatıldı.

Yağma suçlamasıyla açılan davalardan sadece birinin mahkumiyetle sonuçlandığı ortaya konulan haberde, Gazze'den 3 motosikletin çalınmasına ilişkin diğer davanın sürdüğü aktarıldı.

Askerlerin evlerden elektrikli ev aletleri çalmasıyla ilgili vakaların ise cezai kovuşturma yerine disiplin cezalarıyla geçiştirildiği bildirildi.

İsrail ordusu, "hukuka uygun hareket ettiğini" savunuyor

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ordunun uluslararası hukuka ve ordu değerlerine uygun hareket ettiği iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, "Kanuna veya ordu emirlerine aykırı bir davranış şüphesi doğduğunda, durum incelenmekte ve şartlara göre işlem yapılmaktadır. Bu doğrultuda, savaş süresince bu tür şüpheler barındıran ihlallere karşı birkaç soruşturma açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Soruşturmaları Üstü Kapalı - Son Dakika

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