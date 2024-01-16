 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Özel Kuvvetleri Lübnan Sınırında Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Özel Kuvvetleri Lübnan Sınırında Saldırı Düzenledi

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesine saldırı düzenledi. Saldırının amacı, tehdidi ortadan kaldırmaktı. Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçakları Hizbulla'ya ait anti-tank füze fırlatıcısını hedef aldı. Hizbullah Basın Sorumlusu ise İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmediğini belirtti.

İsrail Özel Kuvvetleri Lübnan Sınırında Saldırı Düzenledi
16.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir beldeye saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, sınırın hemen yanında yer alan Ayta eş-Şaab beldesine yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesinde yer alan tehdidi ortadan kaldırmak için saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın Kefrkilla beldesindeki Hizbulla'a ait anti-tank füze fırlatıcısına yönelik hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Basın Sorumlusu Rana Sahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmediğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Özel Kuvvetleri Lübnan Sınırında Saldırı Düzenledi - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Özel Kuvvetleri Lübnan Sınırında Saldırı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement