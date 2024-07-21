İsrail Partisi lideri Hudeyde Limanı'nın tamamen yok edilmesini istedi

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Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail'in saldırdığı Yemen'in Hudeyde Limanı'nın "tamamen yok edilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Ordu radyosuna açıklamalarda bulunan Liberman, Yemen'in batısında Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na yönelik İsrail'in saldırısını "başarılı" bulduğunu belirterek, "Fakat, tek bir saldırıyla yetinmemeliyiz." dedi.

Liberman, Hudeyde Limanı'nın "Husilere İran'dan gelen silahların ana kapısı" olduğunu iddia ederek, "Hudeyde Limanı'nı tamamen yok etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Daha önce İsrail'de Savunma ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Liberman, "Husiler, İsrail ekonomisine çok büyük zarar verdi, bunun ekonomik açıdan bedelini ödemeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Husiler, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.