İsrail Polisi, Fanatik Yahudileri Serbest Bıraktı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Müslüman mezarlığını tahrip eden ve Ermeni Patrikhanesi'nin kapısına tüküren fanatik Yahudileri serbest bıraktı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Müslümanların ve Hıristiyanların değerlerine saldıran 7 fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde, gözaltına alınan fanatik Yahudilerden 3'ünün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Müslüman mezarlığını tahrip ettiği, 4'ünün ise Ermeni Patrikhanesi'nin kapısına tükürdüğü kaydedildi.

İsrail polisinin şüphelileri kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulundukları şüphesiyle sorguladığı belirtilen haberde, şahısların sorgunun ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, fanatik Yahudiler, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik sık sık saldırılar düzenliyor.

Yoğun tepkilere rağmen saldırganların İsrail mercileri tarafından cezasız bırakılması eleştirilere neden oluyor.