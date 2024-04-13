İsrail Polisi, Filistinli USAID Çalışanını Öldürdü

Güncel

İsrail'in tarihi Filistin sahil kenti Yafa'da trafikte tartışmaya giren sivil polis memuru, ABD Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanı bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün Yafa'da iki kişi arasında trafikte tartışma yaşandı.

Görgü tanıkları, tartışmada taraflardan sivil kıyafetli polis memurunun arabadan indikten sonra motordaki Yakub Tuhi'yi darbetmeye başladığını aktardı.

İkili arasındaki kavganın ardından polis memuru silahını ateşledi.

Polis memurunun gözaltına alındığı ve olay hakkında sorgulandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da Yafa'da sivil kıyafetli bir kişinin trafikte motorlu bir sağlık gönüllüsüyle girdiği tartışmada silahını birkaç el ateşlediği görüldü.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise USAID Batı Şeria ve Gazze Misyonunda görevli İsrail vatandaşı Filistinli Yakub Tuhi'nin Yafa kentinde öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "cinayetin nasıl işlendiği ve nasıl soruşturulacağının" takip edildiği aktarıldı.

İsrail polisinin Filistinlilere karşı orantısız güç kullandığı çok sayıda olayın kameralara yansımasına rağmen soruşturmaların genelde kolluk kuvvetlerine yaptırım uygulanmadan sonuçlanması hak örgütlerince sıkça eleştiriliyor.