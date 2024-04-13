İsrail Polisi, Filistinli USAID Çalışanını Öldürdü

İsrail'in tarihi Filistin sahil kenti Yafa'da trafikte tartışmaya giren sivil polis memuru, ABD Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanı bir Filistinliyi öldürdü.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün Yafa'da iki kişi arasında trafikte tartışma yaşandı.
Görgü tanıkları, tartışmada taraflardan sivil kıyafetli polis memurunun arabadan indikten sonra motordaki Yakub Tuhi'yi darbetmeye başladığını aktardı.
İkili arasındaki kavganın ardından polis memuru silahını ateşledi.
Polis memurunun gözaltına alındığı ve olay hakkında sorgulandığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda da Yafa'da sivil kıyafetli bir kişinin trafikte motorlu bir sağlık gönüllüsüyle girdiği tartışmada silahını birkaç el ateşlediği görüldü.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise USAID Batı Şeria ve Gazze Misyonunda görevli İsrail vatandaşı Filistinli Yakub Tuhi'nin Yafa kentinde öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "cinayetin nasıl işlendiği ve nasıl soruşturulacağının" takip edildiği aktarıldı.
İsrail polisinin Filistinlilere karşı orantısız güç kullandığı çok sayıda olayın kameralara yansımasına rağmen soruşturmaların genelde kolluk kuvvetlerine yaptırım uygulanmadan sonuçlanması hak örgütlerince sıkça eleştiriliyor.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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