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İsrail Polisi, Hamas'ın Cinsel Saldırı İddialarını Doğrulayamadı - Son Dakika
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İsrail Polisi, Hamas'ın Cinsel Saldırı İddialarını Doğrulayamadı

İsrail polisi, Hamas mensuplarının 7 Ekim'deki operasyon sırasında cinsel saldırı yaptığı iddialarını doğrulayamadı. Mağdurların ve şahitlerin belirlenemediği belirtilirken, cinsel saldırı iddialarının temelde İsrail ve dış basın kaynaklı olduğu ifade edildi. İsrail polisi, mağdurlar ve şahitlerle görüşerek kanıt bulmaya çalışıyor.

İsrail Polisi, Hamas\'ın Cinsel Saldırı İddialarını Doğrulayamadı
06.01.2024 - 15:05,
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İsrail polisinin Hamas mensuplarının 7 Ekim'deki operasyon sırasında "cinsel saldırı" yaptığına dair iddialar konusunda şahit bulamadığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, "İsrail'in güneyinde 7 Ekim'de gerçekleşen saldırılar sırasında Hamas mensuplarının cinsel saldırı yaptığı konusunda mağdurların ve şahitlerin belirlenemediği" aktarıldı.

Haberde, cinsel saldırı iddialarının temelde İsrail ve dış basın kaynaklı olduğu, New York Times'ın haberi ile İsrailli bir kadının Birleşmiş Milletler'de gösterilen bir video klibine dayandığı ifade edildi.

İsrail polisinin cinsel saldırı iddialarını doğrulamakta zorluk çektiğine yer verilen haberde, polisin "mağdurlara ve şahitlere çağrı yaparak görüşmeye ve kanıt bulmaya çalıştığı" kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten İsrail polisinden Adi Edri, Nova Müzik Festivalinde S. koduyla konuşan İsrailli bir kadının, festivalde "iki kişiye cinsel saldırı yapıldığı" yönünde şahitlik yaptığını, ancak bu kişilerin tespit edilemediğini aktardı.

7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde yaşananlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik devam eden ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Haaretz gazetesinin 19 Kasım'daki haberinde, Nova Müzik Festivali baskını dahil, 7 Ekim saldırısına dair güvenlik güçleri tarafından yapılan soruşturmaya ilişkin bilgi verilmişti.

Haberde, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

Soruşturmada, aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Kassam Tugayı mensuplarına ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıktığı kaydedilmişti. İsrail polisine göre olaylar sırasında festivaldeki 364 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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