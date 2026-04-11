İsrail Polisi Kıyamet Kilisesi'nde Filistinli Hristiyanlara Müdahale Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'nde 'Kutsal Cumartesi' ayinine katılan Filistinlilere müdahale oldu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Filistinli Hristiyanlara müdahale etti.

"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına aldı.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde müdahale ettiği izcilerin üniformalarındaki Filistin bayraklarını zorla sökmeye çalıştı.

Eski Şehir'in birçok bölgesine kontrol noktaları kuran İsrail polisi, kimlik kontrolü yaparak bazı Filistinlilerin geçişine izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine katılım kısıtlı olurken çok sayıda Filistinli Eski Şehir'in Halil Kapısı'nın dışında kaldı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cumartesi ayinlerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:32:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.