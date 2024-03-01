İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Namaz Kılmak İsteyen Filistinlilere Kısıtlama Getirdi

İsrail polisi, 7 Ekim'den sonra 21. haftada da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getirdi.
İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kontrol noktaları kurdu.
Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, özellikle Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin vermedi.
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya almadığı Filistinlilerin Eskir Şehir çevresinde cuma namazı kılmasına da izin vermedi; Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinleri güç kullanarak alandan uzaklaştırdı.
Taraflar arasında zaman zaman arbede yaşanırken en az iki Filistinli gözaltına alındı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Mescid-i Aksa'da cuma namazını yaklaşık 20 bin Filistinli kıldı.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin girişlerine kısıtlama getiriyor.
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