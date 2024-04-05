İsrail Polisi Mescid-i Aksa'ya Göz Yaşartıcı Gaz Attı

İsrail polisi, sabah namazının ardından "slogan atıldığı" iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna insansız hava aracından (İHA) göz yaşartıcı gaz attı.
Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, sabah namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın attı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, sabah namazının ardından bir grup, Mescid-i Aksa içinde "Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları attı. İsrail polisine ait bir İHA, bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4'ü Doğu Kudüs'te yaşayan kalıcı oturum statüsüne sahip, 4'ü de İsrail vatandaşı olmak toplam 8 Filistinlinin "Hamas lehine slogan attığı ve kışkırtıcılık yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail polisi, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.
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