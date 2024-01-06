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İsrail Polisi Savaş Karşıtı Gösterilere Müdahale Etti - Son Dakika
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İsrail Polisi Savaş Karşıtı Gösterilere Müdahale Etti

Kudüs ve Tel Aviv'de düzenlenen savaş karşıtı gösterilere İsrail polisi müdahale etti. İki gösterici gözaltına alındı. Yahudi aktivistler, İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayarak Başbakan Netanyahu'nun konutu ve Savunma Bakanlığı binası önünde iki ayrı gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze'yi bombalamayı durdurun, Gazze'deki çocuklar var, Gazze'deki soykırımı durdurun gibi sloganlar atarak ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, müdahale sırasında bazı aktivistleri darp etti ve göstericilerin elindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

İsrail Polisi Savaş Karşıtı Gösterilere Müdahale Etti
06.01.2024 - 22:59,
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Kudüs ve Tel Aviv'de, savaş karşıtı Yahudilerin düzenlediği gösterilere müdahale eden İsrail polisi 2 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan Yahudi aktivistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önünde toplanarak iki ayrı gösteri düzenledi.

Yaklaşık yüzer kişinin katıldığı gösterilerde aktivistler ellerinde İbranice, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Gazze'de çocuklar var", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Kudüs'te toplanan göstericiler savaş karşıtı sloganlar attı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler ellerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.

Gruba müdahale eden İsrail polisi bazı aktivistleri darp ederek bir kişiyi gözaltına aldı. Polis göstericilerin ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

Tel Aviv'deki gösteriye de müdahale eden İsrail polisi bazı göstericileri darp edip bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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