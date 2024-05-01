İsrail ordusu, Refah\'a kara saldırısı için yeni bir güvenli bölge açıklayacak

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Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusunun bölgedekileri yeniden zorla yerlerinden etmek için yeni bir "güvenli bölge" açıklayacağı bildirildi.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaya hazırlanıyor.

Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyundan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısında kararlı olduğunu dile getiriyor.

İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, ordunun Refah'taki Filistinlileri yeniden zorla yerinden etmek için "yeni bir güvenli bölge" duyuracağı belirtildi.

Kara saldırısı öncesi Refah'taki Filistinlilerin bu "güvenli bölgeye" sürülmesi planlanıyor.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.