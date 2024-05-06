İsrail, Refah'ın doğusundaki mahallelerin boşaltılmasını istedi - Son Dakika
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İsrail, Refah'ın doğusundaki mahallelerin boşaltılmasını istedi

İsrail, Refah\'ın doğusundaki mahallelerin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması çağrısı üzerine yüzlerce Filistinli evlerini terk etmeye başladı. Yağmurlu havada bile kadın ve çocuklar, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla yollara düştü. İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı bölgenin boşaltılmasını istemişti.

06.05.2024 12:13
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması açıklamasının ardından bölgede yaşayan Filistinlilerin yerlerini terk etmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerden bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, bu açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etmeye başladı.

Yağmurlu havaya rağmen kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü.

Araçları olan araçlarıyla, olmayanlar ise at ve eşek arabalarıyla Refah'ın doğusundan batısına ya da İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine doğru hareket etti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Kaynak: AA

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