İsrail, Refah\'ın doğusundaki mahallelerin boşaltılmasını istedi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması açıklamasının ardından bölgede yaşayan Filistinlilerin yerlerini terk etmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerden bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, bu açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etmeye başladı.

Yağmurlu havaya rağmen kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü.

Araçları olan araçlarıyla, olmayanlar ise at ve eşek arabalarıyla Refah'ın doğusundan batısına ya da İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine doğru hareket etti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.